Путин сообщил о попытках России договориться с Западом

Владимир Путин сделал важное заявление о возможных переговорах между Россией и Западом Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о том, что Россия неоднократно предпринимала различные попытки для выстраивания нормальных отношения с НАТО и "коллективным Западом" в целом. С таким заявлением президент РФ выступил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Москве 27 октября нынешнего года.

Путин отметил, что все попытки России по выстраиванию нормальных отношений с Западом были отвергнуты.

"Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО, посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть", - пояснил российский лидер.

Президент РФ уточнил, что Москва получила от Запада отрицательный ответ на предложения о сотрудничестве. Фактически, по словам Путина, западные элиты сами сознательно спровоцировали конфронтацию с Россией, хотя ситуация могла развиваться совсем по-другому сценарию.