Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию

Владимир Путин публично пообещал, что экономика РФ останется абсолютно рыночной Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что экономика РФ по-прежнему продолжит оставаться рыночной, уходить от этой модели не планируется. С таким заявлением Путин выступил 27 октября текущего года в ходе пленарного заседания клуба "Валдай".

По словам российского лидера, в проведении национализации в стране в настоящее время нет никакой целесообразности.

"В России нет необходимости проводить национализацию, исходим из рыночных условий", - подчеркнул Путин.

Также президент РФ пояснил, что российское руководство с большим уважением относится к людям левых взглядов и политикам, исповедующим социалистическую и коммунистическую идеологию. "Мы с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними", - заверил Путин.

Также он сообщил, что в России в настоящее время сложился практически полный консенсус о необходимости борьбы с внешней угрозой, против этого выступает лишь небольшая часть общества.