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Политика27 октября 2022 16:04

Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию

Российский лидер дал понять, что страна не собирается уходить от рыночной экономики
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин публично пообещал, что экономика РФ останется абсолютно рыночной

Владимир Путин публично пообещал, что экономика РФ останется абсолютно рыночной

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что экономика РФ по-прежнему продолжит оставаться рыночной, уходить от этой модели не планируется. С таким заявлением Путин выступил 27 октября текущего года в ходе пленарного заседания клуба "Валдай".

По словам российского лидера, в проведении национализации в стране в настоящее время нет никакой целесообразности.

"В России нет необходимости проводить национализацию, исходим из рыночных условий", - подчеркнул Путин.

Также президент РФ пояснил, что российское руководство с большим уважением относится к людям левых взглядов и политикам, исповедующим социалистическую и коммунистическую идеологию. "Мы с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними", - заверил Путин.

Также он сообщил, что в России в настоящее время сложился практически полный консенсус о необходимости борьбы с внешней угрозой, против этого выступает лишь небольшая часть общества.