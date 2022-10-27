Путин рассказал, что Эрдоган никогда не позволит себе сесть на шею

Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Турции Эрдоган является крепким и сильным руководителем, который никогда не позволит сесть себе на шею, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется исключительно интересами Турции, турецкого народа, турецкой экономики. Мы предложили вот сейчас создать газовый хаб для потребителей в Европе, турецкая сторона согласилась. Президент Эрдоган никогда не позволяет себе сесть на шею и руководствоваться интересами третьих стран”, - отметил российский лидер.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.