Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к западным санкциям

Владимир Путин сделал важное заявление о положении дел в экономике РФ Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская экономика успешно справилась с последствиями жестких западных санкций и уже успела полностью адаптироваться к введенным ограничениям. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшегося 27 октября нынешнего года.

По словам Путина, об адаптации экономики России к западным санкциям в настоящее время уже заявляют практически все эксперты. Он уточнил, что абсолютно солидарен с подобными мнениями и оценками.

Президент РФ подчеркнул, что уверен в дальнейшем успешном поступательном развитии экономики страны.

"Пик трудностей, связанный с валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика адаптировалась к новым условиям. Еще много нужно сделать. Но в целом пик сложностей пройден, российская экономика адаптировалась. Далее будем развиваться на более суверенной платформе", - пояснил глава государства.