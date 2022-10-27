Путин сообщил, что у России очень много друзей в мире

Владимир Путин опроверг миф о тотальной изоляции России Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что сообщения о "тотальной изоляции" России не имеют под собой абсолютно никаких оснований. С таким заявлением президент РФ выступил в ходе пленарной сессии на заседании клуба "Валдай" 27 октября 2022 года.

По словам Путина, в мире сейчас существует очень много государств, которые полностью поддерживают внешнеполитическую позицию Москвы и находятся с Россией в тесных дружеских отношениях.

"У нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят нашу борьбу с ним", - пояснил глава государства.

Также президент РФ сообщил о том, что он и его коллеги по руководству страны неоднократно пытались договориться с НАТО и "коллективным Западом" в целом, предлагая им самые разные возможные варианты сотрудничества. Но от всех подобных предложений западные элиты наотрез отказались, что и привело сейчас к полной конфронтации.