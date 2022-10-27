Путин рассказал о возможном переносе столицы в центр России

Путин рассказал, стоит ли переносить столицу из Москвы в другое место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин не видит необходимости переноса столицы из Москвы, но выступает за децентрализацию столичных полномочий. Об этом российский лидер заявил в четверг 27 октября, выступая на заседании Валдайского клуба.

Президент отметил, что дискуссии о переносе столицы из Москвы идут, но в этом нет необходимости, так как ментально центр страны ассоциируется с Москвой.

"Проблема излишней централизации всех федеральных структур существует. Но будем работать над этим. Например, судебные центры создаем в Санкт-Петербурге", - сказал Путин, добавив, что и центральные органы власти могут быть рассредоточены по территории Российской Федерации. Это пошло бы на пользу системе управления, добавил президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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