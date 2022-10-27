Путин заявил, что РФ относится к Китаю как к близкому другу

Владимир Путин откровенно рассказал об отношениях России и Китая Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о важности и значимости для России хороших отношений с Китаем. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе своей речи на пленарном заседании проходящего в Москве Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы относимся как к близкому другу к китайскому народу, с большим уважением к его традициям и культуре", - пояснил Путин в своем выступлении 27 октября нынешнего года. Он также уточнил, что в настоящее время отношения между Москвой и Пекином по всем направлениям развиваются в крайне позитивном ключе.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что в Европе в настоящее время также есть политики, которые поддерживают Россию и разделяют взгляды Москвы на текущие события.

"У России много сторонников в Европе и США, где много сторонников традиционных ценностей, они с нами", - пояснил российский лидер.