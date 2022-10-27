Путин заявил, что Россия не планирует запирать ученых в стране

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир науки открыт, Россия не планирует у себя никого "запирать", но приветствует тех, кто хочет работать в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

"Вы знаете, мир науки, так же, как мир искусства, не терпит искусственных границ и ограничений, люди должны чувствовать себя свободными. И мы не будем никого здесь запирать. Но мы будем приветствовать всех, кто хочет работать в России", - отметил президент РФ.

Также он добавил, что в целом у России это получается и страна будет и дальше идти по этому пути.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.