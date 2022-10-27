Путин подумает, ехать ли на саммит G20

Владимир Путин сделал важное заявление о своей возможное поездке на саммит "Большой двадцатки" Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что допускает возможность своего личного участия в саммите G20 ("Большой двадцатки"), который состоится в Индонезии в ноябре нынешнего года.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе своего выступления на проходящем 27 октября 2022 года пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия точно будет представлена на G20 на высоком уровне, может быть и я поеду, мы подумаем", - пояснил Путин, уточнив, что на данный момент никаких окончательных решений пока еще не принято.

Ранее сообщалось о том, что руководство Индонезии в случае необходимости готов организовать прямые переговоры президента РФ с американским лидером Джо Байденом в случае, если они оба приедут на саммит "двадцатки". Также руководство Индонезии допускает возможность проведения на полях саммита российско-украинских переговоров на высоком уровне (в случае, если на мероприятие лично приедут Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, а также, если они сами захотят пообщаться между собой).