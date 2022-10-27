Россия будет представлена на саммите G20

Российские власти абсолютно точно отправят своего представителя на саммит "Большой двадцатки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин сообщил о том, что представители России обязательно будут в очном режиме участвовать в работе саммита G20 ("Большой двадцатки"), который состоится в Индонезии в ноябре текущего года.

Соответствующее заявление российский лидер сделал 27 октября 2022 года в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Более того, Путин допустил, что и сам может принять участие в работе саммита "Большой двадцатки", однако на сегодняшний день пока окончательно решение об этом еще не принято.

В случае, если Путин на полетит в Индонезию, возглавлять делегацию РФ будет другой человек, подчеркнул российский лидер, не став называть никаких конкретных имен.

"Россия точно будет представлена на G20 на высоком уровне, может быть и я поеду, мы подумаем", - резюмировал президент РФ, не став раскрывать сроков завершения консультаций по данному вопросу.