Путин призвал жителей США и Европы не верить во враждебность России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал совет простым жителям США и Европы, пожелав им бороться за повышение зарплат, и не верить, что Россия проявляет враждебность к их странам. Об этом российский лидер говорил на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

"Относительно нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия - ваш враг или даже противник, Россия - ваш друг", - подчеркнул президент РФ.

Также российский лидер в ходе пленарной сессии отметил, что,несмотря на проведение военной спецоперации на Украине и большие экономические издержки, все это идет России на пользу.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.