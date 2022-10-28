В Москве в этом году провели благоустройство около 200 школ и детсадов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о комплексном благоустройстве около столичных школ и детсадов. Всего в этом году к Дню знаний привели в порядок территории 200 учебных заведений. Их общая площадь - более 200 гектаров.

«Работы проводились по современным стандартам, - отметил заммэра. - Главное - сделать эти пространства доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные».

По его словам, благодаря благоустройству детям станет комфортнее в альма-матер. При этом взрослые тоже смогут пользоваться школьными площадками вечером для отдыха и занятий спортом.

КОНКРЕТНО

По проектам возле школ и детсадов:

- обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые;

- поставили уличную мебель;

- высадили дополнительные деревья и кустарники;

- разместили более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута;

- привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов;

- в школьных дворах появились более 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.