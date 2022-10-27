Пентагон назвал Россию «острой угрозой» в Стратегии национальной обороны США

Пентагон назвал Россию "острой угрозой" для США. Фото: REUTERS

Министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны. Документ опубликован на официальном сайте Пентагона, он доступен здесь.

Россия определена в документе как «острая угроза», Пентагон заявляет, что будет работать надо активным сдерживанием «российской агрессии», якобы препятствующей реализации важных интересов Вашингтона и его союзников. Также Россия названа основным соперником США в ядерной сфере. В то же время Пентагон заявляет о готовности США вести переговоры с Россией по новому договору о контроле над вооружениями.

К основным вызовам для США относится также Китай, утверждается в документе. Также заявлено о готовности США к переговорам с КНР о снижении стратегических угроз.

В документе отмечается, что США не намерены использовать ядерное оружие «для запугивания» других стран и будут работать над снижением риска ядерной войны.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Западу придется «начать разговор про общее будущее». Главное из выступления Путина на Валдайском форуме в четверг 27 октября здесь на KP.RU.