Байден заявил, что от предшественника Трампа ему досталась экономика в руинах Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах. Об этом пишет РИА Новости.

"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", - сказал Байден в ходе выступления в штате Нью-Йорк.

По его словам, у "его предшественника" был худший за долгое время показатель безработицы - 16,4%, закрывались бизнесы. Байден упомянул влияние пандемии коронавируса, но заявил, что "в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами".

Тем временем, как писал сайт KP.RU, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.