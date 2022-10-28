Кардиолог Сонгуров назвал шум в ушах симптомом повышенного давления Фото: Иван МАКЕЕВ

Кардиолог, врач функциональной диагностики "Европейского медицинского центра" Рашид Сонгуров рассказал россиянам о симптомах повышенного давления.

По его словам, распознать это состояние можно в том случае, если у человека внезапно возник шум в ушах. Также эксперт напомнил, что гипертензией считают наличие артериального давления более 140/90 мм рт.ст. Об этом пишет Газета.Ru.

- При повышении артериального давления у человека могут возникнуть такие симптомы: головные боли (чаще в области затылка), головокружение, шум в ушах, покраснение лица, ухудшение зрения, онемение пальцев рук и ног, общая усталость и слабость. Бывает мелькание "мушек" перед глазами, - объясняет доктор.

Сонгуров также добавил, что при появление вышеперечисленных симптомов лучше всего принять положение с приподнятой головой. Также для человека, у которого наблюдаются симптомы повышенного давления, необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть ворот одежды и убрать яркий свет.

Накануне кардиолог Леонид Ворслов рассказал о причинах изменений частоты пульса. Как сообщает RT, врач напомнил, что в состоянии покоя пульс должен быть от 60 до 72 ударов в минуту. Также он добавил, что самой частой причиной снижения частоты пульса является снижение секреции гормонов щитовидной железы.

Также недавно телеканал "360" сообщал из-за чего могут случаться скачки. Как объяснила терапевт Надежда Чернышова, у людей со склонностью к гипертонии это может происходить в результате перемены погоды. Кроме того, перепады давления провоцируют сильный стресс.