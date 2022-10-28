Опрос: у 67% работодателей не предусмотрены штрафы для сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса "Работа.ру" провел опрос и выяснили, сколько россиян сталкивались с денежными штрафами на работе и за что чаще всего штрафовали сотрудников. А сервис СберПодбор узнал у работодателей, за что в их компаниях предусмотрены штрафы.

Участниками исследования стали более 3000 респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что у 67% работодателей не предусмотрены штрафы для сотрудников. 33% респондентов ответили, что они есть. Также почти половина респондентов (47%) сообщила, что сталкивались с системами денежных штрафов в компаниях, где работали. Об этом пишет Газета.Ru.

Напомним, согласно ТК РФ, введение штрафов со стороны работодателя - нарушение действующего законодательства. Примечательно, что 55% респондентов знают об этом.

Опрос также показал, что 29% опрошенных сообщили, что обычно сотрудников их компании штрафовали на сумму до 1000 рублей. Каждый третий респондент (33%) указал штрафы от 1000 до 3000 рублей. Еще 18% признались, что в их компании штрафовали сотрудников на 3000–5000 рублей, а 20% отметили размер наказания в размере более 5000 рублей.

Накануне телеканал "360" сообщал, что чаще всего российские граждане отпрашиваются с работы из-за посещения врача. Так ответили 37% респондентов. Около 30% граждан берут отгул из-за плохого самочувствия, 22% - из-за вызова мастеров на дом, а 21% - из-за детей.

Также "Пятый канал" недавно сообщал, что аналитики выяснили, как отношения с коллегами влияют на продвижение по службе. Выяснилось, что 36% опрошенных поддерживают дружеские отношения с коллективом. В свою очередь 28% признались, что у них с коллегами скорее товарищеские взаимоотношения. И только 22% респондентов общаются с сослуживцами исключительно по рабочим вопросам.