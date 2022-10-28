Россияне получат дополнительный выходной из-за Дня народного единства Фото: Дарья ХВАТКОВА

На следующей неделе россиян ожидают длинные выходные в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября и выпадает в этом году на пятницу.

Для тех, кто работает на «пятидневке», выходные начнутся в пятницу, 4 ноября. При этом рабочий день в четверг будет сокращен на один час, напомнила в беседе с РИА Новости юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Как отметила специалист, нерабочие праздничные дни не могут быть основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Тем, кто работает на сдельных условиях и получает почасовую зарплату, но не будет работать 4 ноября, работодатель обязан выплатить дополнительное вознаграждение, заявила она.

По словам Нечаевой, для привлечения сотрудников на работу в нерабочие праздничные дни чаще всего нужно их согласие. Работа в такие дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере или же в обычном, но с предоставлением дополнительного выходного дня, уточнила юрист.

Для тех, кто трудится по сменному графику, работа в выходные дополнительно не оплачивается, если эти дни являются рабочими по их графику. Вместе с тем смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере, добавила Нечаева.