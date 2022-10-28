Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России, заявила министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.

«В условиях боевых действий на Украине и роста риска миграции из России мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к рынку труда. Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены от тестирования рынка труда», – сказала она «Польскому агентству печати».

Те россияне, которые работали легально до отмены облегченной процедуры трудоустройства, могут ей воспользоваться, но только до истечения срока действия разрешения на работу. Таким образом упрощенная процедура трудоустройства будет действовать в Польше только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она позволяет устроиться на легальную работу в течение семи дней.