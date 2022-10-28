Венгерский журналист Штирт согласился с Путиным в вопросе суверенитета Украины Фото: REUTERS

Член Валдайского клуба, журналист из Венгрии Габор Штир заявил о согласии с президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что РФ является гарантом суверенитета Украины.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, Неизвестно, в каких границах она останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины», – заявил Штир в беседе с РИА Новости.

Как признался журналист, он хочет посетить Одессу, но боится, что спецоперация на Украине продлится еще долго. По его мнению, мир на украинской территории очень важен для жителей соседних стран, поэтому Венгрия и не поставляет Киеву вооружение.

Накануне глава российского государства, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть Россия.