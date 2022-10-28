Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Впервые с марта этого года уровень ставки остался без изменений.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», – сообщается на сайте Центробанка.

Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне. ЦБ прогнозирует инфляцию на конец 2022 на уровне 12–13%, в прогнозе учтен перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

В Банке России полагают, что частичная мобилизация станет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в течение горизонте ближайших месяцев. В будущем регулятор ожидает ускорение инфляции, поскольку усилится ограничения на стороне предложения. Годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется на уровень в 4% в 2024, считают в Центробанке.

Как писал сайт KP.RU, в середине сентября ЦБ понизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых.