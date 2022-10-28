Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск на Купянском направлении, заявили в Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», – говорится Telegram-канале ведомства.

В результате были уничтожены более 150 военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов Вооруженных сил Украины, уточнили в Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении российские войска остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ, уничтожив более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении ВС РФ отбросил противника на исходные позиции, украинские войска потеряли более 30 человек, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, резервы и диверсионные группы ВСУ попытались выдвинуться из глубины на Николаево-Криворожском направлении. Российская артиллерия и армейская авиация ликвидировали более 180 украинских военных, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.