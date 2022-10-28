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Политика28 октября 2022 11:30

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Украинские подразделения потеряли более 150 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск на Купянском направлении, заявили в Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», – говорится Telegram-канале ведомства.

В результате были уничтожены более 150 военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов Вооруженных сил Украины, уточнили в Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении российские войска остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ, уничтожив более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении ВС РФ отбросил противника на исходные позиции, украинские войска потеряли более 30 человек, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, резервы и диверсионные группы ВСУ попытались выдвинуться из глубины на Николаево-Криворожском направлении. Российская артиллерия и армейская авиация ликвидировали более 180 украинских военных, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.