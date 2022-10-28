Российские войска уничтожили 180 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 180 украинских военнослужащих из резерва и диверсионных групп, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, уничтожив более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении ВС России остановили наступление двух батальонных тактических групп ВСУ. Украинские подразделения потеряли более 50 военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.