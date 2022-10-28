Что будет с ценами на товары первой необходимости в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что в России цены на продукты первой необходимости немного подросли. Однако он заверил, что рынок успевает реагировать на внешние факторы и меняет стоимость с опорой, ориентируясь на платежеспособность граждан.

Специалист также добавил, что государство предпринимает все необходимые меры по сдерживанию цен основных групп товаров повседневного спроса. Об этом пишет Lenta.ru.

- В РФ приняты различные меры по сдерживанию цен, поэтому каждая категория на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом и стабильного роста цен не стоит ожидать в этом направлении, - заявил Сигал.

В конце сентября 2022 года ФАН сообщало, что аптеки по всей России фиксируют повышенный спрос на товары первой необходимости. Повышенный спрос на данные товары связан с началом частичной мобилизации, считает глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Также накануне "Известия" писали, что производители детских товаров предложили сформировать список продукции первой необходимости, который будет актуален только для этой отрасли. В этот перечень следует внести продукцию для новорожденных, одежду и обувь для детей, кремы и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности.