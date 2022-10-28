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Звезды28 октября 2022 12:26

Актер Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Сам артист в суд на слушание дела не явился
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Актер Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Актер Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на сумму 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.

"Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

Поводом к составлению протокола стали высказывания о спецоперации, произнесенные в ходе видеоинтервью.

Сам артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов говорил, что сейчас живет не в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.