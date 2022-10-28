Актер Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на сумму 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.

"Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

Поводом к составлению протокола стали высказывания о спецоперации, произнесенные в ходе видеоинтервью.

Сам артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов говорил, что сейчас живет не в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.