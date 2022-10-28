Пилот Ми-35 рассказал о технике ухода от украинских систем ПВО

Российские вертолетчики, использующие в ходе специальной военной операции на Украине Ми-35, стреляют по вражеским позициям с расстояния 5,5-8 километров и применяют кабрирование, чтобы не подходить близко к противнику, рассказал командир экипажа Дмитрий.

"... Работаем с предельно малых высот. Дальность у нас где-то от 5,5 до 7,5-8 километров", - рассказал Дмитрий в видеоролике, распространенном Минобороны России.

Он также пояснил, что полеты на такой дальности выполняются с той целью, чтобы не подходить близко к линии соприкосновения с противником.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.