Дом купца Вялова продают в Нижнем Новгороде за 95 млн рублей

Дом купца Вялова на улице Рождественской продают за 95 млн рублей. Фото: Нижний 800

В Нижнем Новгороде продают дом купца Вялова, расположенный на улице Рождественской, 49б. За постройку владелец просит 95 миллионов рублей.

- Постройка ранее была внесена в реестр объектов культурного наследия (ОКН) в связи с получением соответствующего статуса, - сообщает NewsNN со ссылкой на популярный сайт для торговли. - За указанную сумму покупатель приобретет 1000 квадратных метров площадей. Внутри стены отделаны венецианской штукатуркой, в помещениях установлены кондиционеры и система видеонаблюдения.

Как говорится в объявлении, сама постройка предназначена для офисного помещения. Однако при желании там можно устроить гостиницу.

- Кабинеты выходят на набережную, и во многих из них имеются санузлы, - говорится в объявлении. – В случае необходимости покупатель сможет оформить рассрочку. Кроме того, возможен вариант с частичным обменом на промышленную площадку.

Напомним, ранее мы писали, что 40 объектов культурного наследия Нижнего Новгорода передали в собственность региона за период с 2019 по 2021 год. Их восстанавливают и реконструируют.