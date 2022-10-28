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НовостиПолитика28 октября 2022 13:07

Летчик Ярошенко заявил о готовности работать в Общественной палате по принципу "своих не бросаем"

Он также выразил слова благодарности российскому президенту Владимиру Путину за оказанное доверие
София ГОНЧАРОВА
Фото из архива семьи Ярошенко

Фото из архива семьи Ярошенко

Летчик Константин Ярошенко прокомментировал его включение в состав Общественной палаты РФ.

Ярошенко выразил слова благодарности российскому президенту Владимиру Путину за оказанное доверие и заявил, что готов заниматься правозащитной деятельностью на международном уровне.

Также летчик, ранее осужденного в США, назвал одним из векторов своей работы помощь россиянам, которые оказались в "сложной ситуации" за рубежом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Я бы хотел поддерживать эту линию и принцип "своих не бросаем", согласно которому последовательно действуют и наш президент, и наша страна для граждан, которые оказались в тяжелой ситуации. ... Я бы хотел заниматься правозащитной повесткой на международном уровне, - рассказал Ярошенко.

В частности летчик заявил о своей готовности противостоять двойным стандартам коллективного Запада, в особенности США, в сфере правосудия и соблюдения прав человека.

- У меня много соратников по всему миру, с которыми мы можем оказать реальную помощь по предотвращению экстрадиции и граждан РФ, и других граждан из ЕС в США. Конечно, вопросы все непростые, предстоит долгая работа, но я рассчитываю, что мой богатый опыт нахождения и изучения и законов Америки, и законов правозащитных организаций (поможет), - заявил Ярошенко.

Накануне телеканал "360" сообщал, что президент России Владимир Путин указом включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты. Распоряжение вступило в силу немедленно, со дня его подписания - 28 октября 2022 года.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко. Позже российский лётчик рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали "брутально и профессионально" - так, чтобы в дальнейшем с ним "можно было иметь дело".