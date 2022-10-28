Летчик Ярошенко заявил о готовности работать в Общественной палате по принципу "своих не бросаем"

Фото из архива семьи Ярошенко

Летчик Константин Ярошенко прокомментировал его включение в состав Общественной палаты РФ.

Ярошенко выразил слова благодарности российскому президенту Владимиру Путину за оказанное доверие и заявил, что готов заниматься правозащитной деятельностью на международном уровне.

Также летчик, ранее осужденного в США, назвал одним из векторов своей работы помощь россиянам, которые оказались в "сложной ситуации" за рубежом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Я бы хотел поддерживать эту линию и принцип "своих не бросаем", согласно которому последовательно действуют и наш президент, и наша страна для граждан, которые оказались в тяжелой ситуации. ... Я бы хотел заниматься правозащитной повесткой на международном уровне, - рассказал Ярошенко.

В частности летчик заявил о своей готовности противостоять двойным стандартам коллективного Запада, в особенности США, в сфере правосудия и соблюдения прав человека.

- У меня много соратников по всему миру, с которыми мы можем оказать реальную помощь по предотвращению экстрадиции и граждан РФ, и других граждан из ЕС в США. Конечно, вопросы все непростые, предстоит долгая работа, но я рассчитываю, что мой богатый опыт нахождения и изучения и законов Америки, и законов правозащитных организаций (поможет), - заявил Ярошенко.

Накануне телеканал "360" сообщал, что президент России Владимир Путин указом включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты. Распоряжение вступило в силу немедленно, со дня его подписания - 28 октября 2022 года.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко. Позже российский лётчик рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали "брутально и профессионально" - так, чтобы в дальнейшем с ним "можно было иметь дело".