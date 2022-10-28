Глава Чувашии выразил признательность женскому движению республики за общественную работу

Как отметил Глава региона, данный Союз — это сильная общественная организация и выразил признательность женщинам республики за многогранную работу. Помимо этого, Олег Николаев также подчеркнул, что Союз женщин Чувашии одним из первых начал активную деятельность по формированию патриотизма у детей и молодежи, восстановлению и популяризации исторических фактов защиты Отечества в тылу в годы Великой Отечественной войны на примере строительства Сурского рубежа и Казанского обвода.

Кроме того, Союзом проводится большая работа при организации отправки мобилизованных мужчин в зону проведения СВО. И, как заключил Глава республики, сегодня правительство Чувашии будет делать все, чтобы идеи и начинания Союза были поддержаны.

На мероприятии с докладом о проделанной работе также выступила Председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева. Она отметила, что в 2021 году Союз поддержал приезд детей из Горловки (ДНР), а в нынешнем году на «День города Чебоксары» приезжала делегация города Торез Донецкой Республики. Помимо этого, все отделения Союза женщин приняли участие в акции «Подарок солдату». При поддержке Администрации Главы Чувашии отправлено 8 тонн груза и письма поддержки военнослужащим-участникам спецоперации. Кроме того, в рамках Всероссийского проекта «Разговоры о важном» женщины республики проводят в школах классные часы на патриотические темы.

Также Союз женщин Чувашии поздравили председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы Алла Салаева, Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова — они также обозначили огромную роль женщин в жизни общества страны.