На дом спикера Палаты представителей США Пелоси совершено нападение

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение, пострадал ее супруг, говорится в опубликованном сегодня, 28 октября, заявлении пресс-службы Пелоси.

"Рано утром сегодня нападавший вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на мистера Пелоси", - говорится в заявлении.

Уточняется, что нападавшего уже задержали, сейчас выясняется причина атаки, а сам супруг политика находится в медучреждении, где получает "отличную медицинскую помощь".

Как ранее писал сайт KP.RU, Нэнси Пелоси в политических кругах считают “грозной силой Демократической партии”, поскольку именно ей удается собирать больше всех пожертвований на нужды демократов. В 2019 году политик сделала все для того, чтобы тогдашний президент США отменил свое выступление в Палате представителей, а годом позже, когда оно все же состоялось, не пожала ему руку, как того требовал протокол, а по окончанию выступления демонстративно порвала текст его речи.