Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизация в России завершена, об этом сегодня, 28 октября, президенту России Владимиру Путину доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

“82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения”, - доложил министр.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.