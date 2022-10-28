Военкоматы РФ после окончания мобилизации продолжат набор только за счет приема добровольцев

Сергей Шойгу сделал важное заявление о ситуации с набором в ВС РФ после окончания мобилизиации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что российские военкоматы после окончания частичной мобилизации продолжат набор в Вооруженные силы страны только за счет приема добровольцев. Такое заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Также Шойгу публично сообщил о том, что ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

Частичная мобилизация была официально объявлена в РФ 21 сентября 2022 года после того, как российский президент Владимир Путин лично подписал соответствующий указ. В рамках мобилизационных мероприятия в армию РФ планировалось призвать порядка 300 тысяч резервистов.