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НовостиПолитика28 октября 2022 15:01

В ЛНР задержан мужчина, передававший Украине сведения о дислокации российских военных

Задержанному грозит длительный тюремный срок
Александр КИСЛОВ
Подробные данные о личности задержанного пока не разглашаются

Подробные данные о личности задержанного пока не разглашаются

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Луганской народной республике правоохранители задержали местного жителя, который с помощью ведения Telegram-канала передавал украинской стороне сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Соответствующие данные распространило информагентство ТАСС.

По информации журналистов, задержанного силовиками ЛНР мужчину зовут Андрей Цыганов. Задержать его удалось, благодаря оперативной работе правоохранителей в Луганской народной республике.

В ближайшее время Цыганову предъявят обвинение, ему может грозить длительный тюремный срок.

В настоящее время на территории Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области, которые вошли в состав РФ по итогам соответствующих всенародных референдумов, официально введение военное положение. Решение об этом ранее лично принял российский президент Владимир Путин.