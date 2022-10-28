Умерла Светлана Бабаева, журналист “России сегодня”

Светлана Бабаева, фото: соцсети

Умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла сегодня, 28 октября, в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

"... Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев… ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", - сказал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин. По словам его коллег, последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

Также ранее стало известно, что в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер.