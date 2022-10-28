Премьер Баварии допустил, что жители Германии начнут меньше одобрять помощь Украине

В ФРГ местные жители начали высказывать недовольство решением руководства страны об оказании военной и экономической помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие жители Германии крайне недовольны оказанием масштабной экономической помощи Украине, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он полагает, что власти ФРГ должны прислушаться к мнению населения и рассмотреть возможность снижения объемов поддержки Киева.

Соответствующее заявление влиятельный немецкий политик сделал в ходе своего выступления на съезде оппозиционной партии Христианско-социальный союз. По мнению Зедера, политика нынешних властей Германии по поводу украинского кризиса вызывает большие вопросы как минимум у части населения страны.

"Мы думаем о людях на Украине, но, в отличие от некоторых "зеленых", мы думаем и о нашем населении, о том, как мы можем его защитить в эти сложные времена", - отметил он, указав на "глубокую обеспокоенность ситуацией частью населения республики".

По данным информагентства ТАСС, Зедер не призывает команду нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца полностью отказаться от выделения финансовой помощи Украине, однако на фоне экономических сложностей в Германии ее объем можно было бы попытаться существенно снизить.