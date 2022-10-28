Пентагон сообщил о пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, об этом говорится в заявлении американского минобороны.

"Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов для удовлетворения потребностей Украины в сфере критической безопасности и обороны", - уточнили в Пентагоне.

Также в ведомстве сообщили, что новый пакет включает боеприпасы для РЗСО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.