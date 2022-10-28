Медведев прокомментировал требование Польши к России о компенсации “военных потерь”

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На требование представителей МИД Польши о том, что Россия должна компенсировать “военные потери”, можно сказать, чтобы “они подтерлись своим поганым расчетом”, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

“На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации “военных потерь”, можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет “за все”, что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала”, - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Польша намерена потребовать от России возмещение “ущерба за действия СССР” в годы Второй мировой войны. Страна произведет расчет ущерба для России по аналогии с Германией.

Также ранее Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства, утраченных Варшавой в годы Второй мировой. Разыскиваемые объекты были якобы обнаружены в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина