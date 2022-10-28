Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" Светланы Бабаевой

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью руководителя регионального подразделения медиагруппы " Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.

"Читаю "Погибла журналист Светлана Бабаева"... Света Бабаева?! Все зовут тебя Светой. Потому что ты такая и есть... Люблю тебя очень, Света", - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла сегодня, 28 октября, в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Также ранее сайт KP.RU сообщал, что умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин. По словам его коллег, последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

Также ранее стало известно, что в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер.