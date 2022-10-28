Власти Эстонии решили ввести жесткий контроль за украинскими беженцами

Эстонские власти решили ввести жесткий контроль за всеми попадающими в страну украинскими беженцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Эстонии намерено существенно усилить контроль за беженцами, пребывающими в республику с Украины, и обязать их сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.

"До сих пор мы настоятельно просили украинских военных беженцев представить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным", - рассказали в силовом ведомстве местному издания Posimees.

Подобные меры, по мнению эстонских правоохранителей, необходимы для того, чтобы пресечь возможные правонарушения и преступления, которые могут совершить в прибалтийской стране прибывшие в нее беженцы с Украины.

Кроме того, предполагается, что жесткие меры контроля со стороны органов внутренних дел могут даже пойти на пользу и самим живущим в Эстонии украинским беженцам. Как утверждают в МВД Эстонии, меры контроля якобы способствуют "более быстрому получению беженцами государственных услуг".