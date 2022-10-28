Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 19:11

МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве

Сейчас Ксения Собчак имеет статус свидетеля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя “Ростеха “Сергея Чемезова. Об этом сегодня, 28 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, сейчас Собчак, которая перестала быть подозреваемой, имеет статус свидетеля.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Ксения Собчак сбежала из России с мускулистым красавцем без сына Платона. Телеведущая пешком пересекла границу Литвы вместе со статным красавцем.

Также ранее стало известно, что в столице суд арестовал помощника Собчак. По данным следствия, его поймали за получением 800 тысяч рублей аванса. Заявление, после которого было возбуждено уголовного дело, написал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.