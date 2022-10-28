Байден потерялся на сцене и не смог найти свое место после выступления

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы в штате Нью-Йорк. Видео инцидента разместил канал NBC News.

После окончания своей речи Байден на некоторое время застыл в неестественной позе, не понимая, куда ему идти. Он не смог сам покинуть сцену и сесть на стул, поэтому ему помогли выйти из затруднительной ситуации и проводили до места.

Следует отметить, что это не первый случай, когда американский лидер ведет себя странно. Так, Байден попросил о помощи после того, как "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Курьезный случай произошел 12 сентября 2022 года. Глава США на этой встрече представил свое видение программы Cancer Moonshot, преследующей целью сокращение смертности от рака.

Также в апреле 2022 года Джозеф Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в момент, когда рядом с ним никого не было. Это произошло после выступления перед избирателями в штате Северная Каролина в четверг, 15 апреля 2022 года.