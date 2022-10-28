Стремоусов заявил о подготовке Украиной масштабного наступления на Херсон

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление по поводу хода боевых действий между РФ и Украиной в Херсонской области Фото: из соцсетей

Вооруженные силы Украины готовя масштабное наступление на Херсон, задачу как можно скорее взять город перед боевиками ВСУ и украинским президентом Владимиром Зеленским поставили Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил замглавы Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов.

"Да, информация закрытая действительно есть. Как раз в направлении Херсона собираются крупные силы. Украина сегодня используется западными партнерами. Ну, задача стоит основная – любой ценой взять Херсон. Это не требование Зеленского, не желание умирать на просторах Херсонской области украинцев. Это чисто американские партнеры, которые выстраивают свою позицию и свою политику. Поэтому мы действительно усиливаем оборону", - сообщил чиновник в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам Стремоусова, сейчас Вооруженные силы РФ и херсонские власти активно усиливают оборону города. Он отметил, что в настоящее время областной центр фактически превращается в большой форпост и упрепрайон.

"Херсон на сегодняшний момент усиливается как одна большая военная база", - заключил заместитель главы Херсонской области.