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НовостиВ мире28 октября 2022 22:29

NI: доминирование доллара будет ослабевать, так как все большее стран недовольны гегемонией США

По его словам сотрудника, ряду стран не нравится власть, которую США имеют благодаря обладанию высшей резервной валютой
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
NI: доминирование доллара будет ослабевать, так как все большее стран недовольны гегемонией США

NI: доминирование доллара будет ослабевать, так как все большее стран недовольны гегемонией США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Кристиан Уитон в колонке для The National Interest заявил, что доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США.

"Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой", — написал автор.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад, используя доллар в качестве оружия, дискредитировал его.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов назвал страны, готовые отказаться от доллара вслед за Россией, уточнив, что о полном отказе в международных расчетах на сегодняшний день не может быть и речи, однако все чаще на данный момент можно услышать обсуждение о переходе к расчетам в нацвалютах по внешнеторговым операциям. Специалист напомнил, что ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о переходе на расчеты в нацвалютах.