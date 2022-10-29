NI: доминирование доллара будет ослабевать, так как все большее стран недовольны гегемонией США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Кристиан Уитон в колонке для The National Interest заявил, что доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США.

"Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой", — написал автор.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад, используя доллар в качестве оружия, дискредитировал его.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов назвал страны, готовые отказаться от доллара вслед за Россией, уточнив, что о полном отказе в международных расчетах на сегодняшний день не может быть и речи, однако все чаще на данный момент можно услышать обсуждение о переходе к расчетам в нацвалютах по внешнеторговым операциям. Специалист напомнил, что ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о переходе на расчеты в нацвалютах.