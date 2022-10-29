Пашинян сообщил, что готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе

Никол Пашинян сделал важное заявление по поводу нахождения российского миротворческого контингента в Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в самое ближайшее время мандат миротворческих сил России в Нагорном Карабахе может быть продлен на 20 лет. По словам главы армянского правительства, он лично готов в самое ближайшее время подписать соответствующий документ.

Как передает информагентство ТАСС, с соответствующим заявлением Пашинян выступил 29 октября 2022 года в ходе съезда армянской политической партии "Гражданский договор".

Армянский премьер также выразил надежду на то, что подписание данного соглашения состоится как можно скорее. По мнению Пашиняна, существует высокая вероятность того, что Россия согласится продлить мандат своих миротворцев в Карабахе.

Пашинян дал понять, что подписание соглашения может состояться 31 октября нынешнего года в Сочи в ходе его встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Кремле пока не комментируют вероятность подписания подобного документа в ходе мероприятия в Сочи.