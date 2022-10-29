Инфекционист оценил опасность голубиного зомби-вируса для человека

Зомби-вирус голубей способен передаваться человеку Фото: REUTERS

Птичий вирус, превративший британских голубей в "зомби", способен передаваться человеку, но для нас он не представляет опасности. Такое мнение выразил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с РИА Новости.

По его оценке, наиболее вероятно, речь идет о болезни Ньюкасла, также известной как псевдочума птиц.

"Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей, - уточнил Семенов. - Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц".

В частности, из-за воздействия вируса у людей может возникать конъюктивит, добавил инфекционист.

Напомним, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Буденко придерживается иной позиции. Он допускает, что парамиксовирусная инфекция "зомби-голубей" опасна для людей. По словам специалиста, животные и птицы могут быть разносчиками и инкубаторами смертельных заболеваний.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Британии зафиксирована вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в "зомби". Они ходят кругами, их шеи сильно искривлены. К таким птицам страшно приближаться не только детям, но и взрослым. По оценкам экспертов, вирус смертельный и страдают им не только голуби, но домашние птицы.