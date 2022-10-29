Власти Херсонской области заявили, что украинским властям следует бояться контрнаступления РФ

Херсонские власти полагают, что Украине нужно бояться начала масштабных наступательных действий со стороны ВС РФ Фото: REUTERS

Украинским высокопоставленным чиновникам и военным следует опасаться перехода Вооруженных сил РФ к активным контрнаступательным действиям в Херсонской области. С соответствующим заявлением публично выступила заместитель главы Херсонской области РФ Екатерина Губарева.

"Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они? Я считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями", - сообщила чиновника в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что российские военные осуществляют укрепление обороны столицы региона, фактически превращая город Херсон в форпост и укрепрайон. Это делает на случай попытки боевиков ВСУ начать масштабное наступление на город.

По словам Стремоусова, власти Херсонской области обладают закрытой информацией о том, что попытка массированной атаки на региональный центр действительно готовится, но когда она состоится, неизвестно. Тем не менее, Стремоусов подчеркнул, что "сдавать" Херсон никто точно не собирается - в настоящее время никаких разговоров об этом ни на каком уровне не ведется.