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НовостиПолитика29 октября 2022 10:46

Власти Херсонской области заявили, что украинским властям следует бояться контрнаступления РФ

В настоящее время российская армия находится в 30 километрах от Николаева
Александр КИСЛОВ
Херсонские власти полагают, что Украине нужно бояться начала масштабных наступательных действий со стороны ВС РФ

Херсонские власти полагают, что Украине нужно бояться начала масштабных наступательных действий со стороны ВС РФ

Фото: REUTERS

Украинским высокопоставленным чиновникам и военным следует опасаться перехода Вооруженных сил РФ к активным контрнаступательным действиям в Херсонской области. С соответствующим заявлением публично выступила заместитель главы Херсонской области РФ Екатерина Губарева.

"Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они? Я считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями", - сообщила чиновника в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что российские военные осуществляют укрепление обороны столицы региона, фактически превращая город Херсон в форпост и укрепрайон. Это делает на случай попытки боевиков ВСУ начать масштабное наступление на город.

По словам Стремоусова, власти Херсонской области обладают закрытой информацией о том, что попытка массированной атаки на региональный центр действительно готовится, но когда она состоится, неизвестно. Тем не менее, Стремоусов подчеркнул, что "сдавать" Херсон никто точно не собирается - в настоящее время никаких разговоров об этом ни на каком уровне не ведется.