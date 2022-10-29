Минобороны России заявило об участии ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"

Российское Минобороны официально назвало виновных в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Фото: REUTERS

Представители британских Военно-морских сил (ВМС) непосредственно участвовали в планировании и реализации операции по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Соответствующее заявление 29 октября нынешнего года сделало министерство обороны РФ.

В российском военном ведомстве официально подчеркнули, что располагают доказательствами участия британских военных в подготовке и осуществлении теракта на газопроводах.

В Минобороны России также назвали конкретное британское воинское подразделение, которое участвовало в подготовке теракта на "Северных потоках". Отмечается, что речь идет о специалистах ВМС Великобритании, которые сейчас находятся в украинском городе Очаков (Николаевская область).

Ранее президент РФ Владимир Путин публично сообщил о том, что за терактов на "Северных потоках" стоят "англосаксы". Такое заявление российский лидер сделал в ходе своего большого выступления, состоявшегося 30 сентября 2022 года.

По мнению главы государства, осуществив подрыв газопроводов, они фактически перешли к прямому уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.