Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о новом масштабном обмене пленными с Украиной Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о проведении 29 октября 2022 года нового обмена пленными с Украиной. Информацию об этом политик распространил в своем официальном телеграм-канале.

При этом Пушилин отдельно подчеркнул тот факт, что в результате обмена на родину будут возвращены и несколько военнослужащих Народных милиций республик Донбасса.

Врио главы ДНР отметил, что договоренность об обмене военнопленными была достигнута в ходе длительных переговоров с украинской стороной.

По его словам, большую часть передаваемых Киеву пленных составляют бойцы Вооруженных сил Украины, а не боевики украинских неонацистских батальонов и формирований.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома", - заявил Пушилин, не исключив продолжения обменов военнопленными с Украиной и в дальнейшем.