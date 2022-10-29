ВСУ обстреляли речной порт в Херсоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила три ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам сегодня, 29 октября, представитель экстренных служб Херсонской области.

"В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.