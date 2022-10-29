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НовостиПолитика29 октября 2022 12:44

Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена

Им грозила смертельная опасность
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена

Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена

В результате переговорного процесса сегодня, 29 октября, 50 российских военных были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В плену им грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ.

“Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России”, - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Всем освобожденным в настоящее время оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.