Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена

В результате переговорного процесса сегодня, 29 октября, 50 российских военных были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В плену им грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ.

“Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России”, - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Всем освобожденным в настоящее время оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.