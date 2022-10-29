Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших из России артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов,которые уехали за границу, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщал, что Минкульт РФ якобы работает над законопроектом о лишении званий артистов, уехавших из России или осудивших специальную военную операцию.

"Это не соответствующие действительности данные. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - уточняется в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды.

Также ранее стало известно, что Валерий Леонтьев экстренно уехал из России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.